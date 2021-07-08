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حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا 11 يوليو

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حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا 11 يوليو حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا 11 يوليو

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تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الأحد 11 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج باقة من أشهر الاعمال الغنائية التراثية والحديثة منها ايه انكتب لى، تعب الهوى قلبى، حبيبى لولا السهر،غريبة منسية،ع لحلوة والمرة ،أول مرة تحب يا قلبى،إلا انت،على قد الشوق، قلبى ومفتاحه ،سامحتك ،بكرة تعرف ،وحشتونى وحب إيه.. أداء ريم كمال، غاده أدم، أشرف وليد، أحمد سعيد، آيات فاروق، أحمد عصام وسوليست الكمان إيهاب صبحى .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى والحفاظ عليه من الاندثار ‪.

المصرى اليوم

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