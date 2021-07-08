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تدخل برلماني لحل أزمة المتقدمين لمسابقة التعيين فى الشهر العقاري

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تدخل برلماني لحل أزمة المتقدمين لمسابقة التعيين فى الشهر العقاري تدخل برلماني لحل أزمة المتقدمين لمسابقة التعيين فى الشهر العقاري

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طالب النائب أحمدعبدالسلام قورة عضو لحنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن، المستشار عمر مروان وزير العدل بإنهاء أزمة من تقدموا بمسابقة الوزارة للعمل بالشهر العقارى منذ سنوات ولم يتم الاعلان عن نتائج المسابقة حتى الان رغم مرور عدة سنوات .
ووجه «قورة» حديثه إلى وزير العدل قائلاً: النواب تطارد فعليا من قبل أبناء الدوائر، قائلين لنا متى سوف تظهر نتيجة المسابقة أنه مر على الإختبارات التي قمنا بها 4 سنوات ولم تظهر النتيجة بعد وعند السؤال عن النتيجة يقال لنا مازالت التحريات لم تنته بعد، كما يقال لنا أنهم قاموا بصرف ما يعادل 2000 جنيه خصوصا أبناء الجنوب وذلك لأنهم يأتون إلى القاهرة للإشتراك في المسابقة وذلك يتطلب الإقامة والذهاب والإياب.
وتساءل «قورة»: متى ياسيادة المستشار وزير العدل، يتم الفصل في الأمر والاعلان عن نتيجة المسابقة خاصة أن هذه المدة كبيرة لعمل التحريات، وهذا يسئ للدولة لأنه عندما أعلنت وزارة العدل عن المسابقة ،كانت بالفعل تعلم بوجود أماكن شاغرة بالشهر العقارى والمحاكم، لكن مدة الإختيار والتحريات فاقت كل الحدود ومازالت مكاتب الشهر العقارى والمحاكم تئن من العجز الصارخ في العاملين، مما أدى إلى إكتظاظ تلك الاماكن بالازدحام الشديد ،في ظل مواجهة تداعيات فيروس «كورونا اللعين .
وقال «قورة» يامعالى وزير العدل اننا نقوم بعمل تباعد في المساجد التي يقام فيها الصلاه، فما بالك بالشهر العقارى،حيث يكتظ الناس في المحاكم لعدم توافر موظفين.

المصرى اليوم

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