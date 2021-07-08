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عرض «كلام كبار» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «» غدًا (صور)

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يقدم الفنان أشرف عبدالباقي، العرض المسرحي الكوميدي «كلام كبار»، في الثامنة مساء غدًا، وذلك على قناة «MBC «، والتي تُعد أحدث عروض «».

«كلام كبار»، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض الشباب التنكر والإشتراك في برنامج لإكتشاف المواهب يتصادف وجوده مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو«، ومحمد أسامة»أس أس«، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المصرى اليوم

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