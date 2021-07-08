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نائب : نثق فى قدرة القيادة المصرية على الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل

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نائب : نثق فى قدرة القيادة المصرية على الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل نائب : نثق فى قدرة القيادة المصرية على الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل

قال الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، أن التصريحات الواضحة والحاسمة من السفير سامح شكرى، وزير الخارجية عن ملف سد النهضة والتى أكد فيها أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبدالفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى نظراً لاتباطها المباشر بالأمن القومى المصرى ومصلحة الشعب المصرى طمأنت المصريين .وأشاد «عبدالحميد» بتأكيد السفير سامح شكرى بأن كافة أجهزة الدولة تقوم بتنسيق كامل وتناول كل الأبعاد المختلفة لقضية سد النهضة وتأكيده ايضاً أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم .

وأعلن الدكتور محمد عبدالحميد تفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية بأن كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصرى المائى والشعب المصرى ومقدراته، ولن تدخر أي جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصرى على المستوى الفردى، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصرى معرباً عن ثقته التامة في قدرة قيادة وحكومة وشعباً في الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل

المصرى اليوم

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