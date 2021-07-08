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«أوقاف الأقصر» تعلن بيع 127 صك أضحية مع اقتراب العيد

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«أوقاف الأقصر» تعلن بيع 127 صك أضحية مع اقتراب العيد «أوقاف الأقصر» تعلن بيع 127 صك أضحية مع اقتراب العيد

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية بيع ما يقرب من 127 صك على مستوى محافظة الأقصر بمختلف إدارات الأوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك باقتراب عيد الأضحى المبارك .

وأضاف أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور .

المصرى اليوم

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