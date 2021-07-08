يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.. «المستشفيات التعليمية» تفتتح مركز قراءة الأشعة عن بعد

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افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مركز قراءة الأشعات عن بعد (Teleradiology) لتقديم خدمة قراءة جميع الأشعات عن بعد على مدار الساعة.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، بأن إفتتاح هذا المركز يأتى في إطار اضطلاع الهيئة بدورها الريادي في التدريب والتعليم الطبى المستمر، لتقديم خدمة طبية متميزة داخل وحدات الهيئة، على أيدى فرق طبية حاصلة على أعلى مستوى من التدريب والخبرات المكتسبة، ولم يكن ليتسنى لنا افتتاح مثل هذا المركز لولا أن الهيئة تزخر بمجموعة متميزة من الكوادر الطبية.

وأضاف أن «الهيئة تضم 1800 طبيبا وسيتم قريبا تعيين 1200 آخرين، ليصبح المجموع 3000 طبيب علمى، مما أتاح لنا افتتاح هذا المركز وتشغيله بأيدي أبناء الهيئة، دون الحاجة إلى الإستعانة بأي جهة أخرى، ويعتبر هذا أول مركز على مستوى القطاع الصحى الحكومى في تقديم خدمة كتابة تقارير الأشعة عن بعد بما فيها أشعة الطواريء مما يساهم في إنقاذ ارواح الكثيرين».

وتابع أن التكلفة الكلية للمركز بلغت 5 مليون جنيه، ويقوم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، وقد تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتوفير البرنامج الخاص بالمركز، وفى نفس الوقت تم التعاقد مع الشركة لإدخال PACS في 13 مستشفي ومعهد، لتمتزج الخدمة الرقمية والأرشفة الطبية الكاملة مع خدمة الكتابة عن بعد في نموذج ذو معايير عالمية.

وأشار السودة إلى أن ذلك حرصا على تقديم خدمة طبية متكاملة داخل وحدات الهيئة، مضيفا: «نرحب بتقديم المساعدة لأي جهة صحية ترغب في الاستفادة من هذه الخدمة، ويتيح المركز تقديم هذه الخدمة المتميزة للمرضى من المحافظات النائية مثل مطروح والوادى الجديد واسوان على أيدي نخبة من الإستشاريين في مجال الأشعة، دون الحاجة إلى تحمل مشقة السفر إلى القاهرة، وكل هذا من شأنه رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى، وهو هدف نسعى جميعا لتحقيقه».