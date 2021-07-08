أخبار عاجلة

دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان : تمكين المرأة اقتصاديا أولوية وطنية

Print
وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان : تمكين المرأة اقتصاديا أولوية وطنية وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان : تمكين المرأة اقتصاديا أولوية وطنية

قال النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اعلان الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، تمكين المراة اقتصاديا، يؤكد على إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها.

واشار مهني، خلال البيان الصادر لها، إلى ان مشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم في رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، حيث انه عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا في المحافظات، لافتا إلى ان التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة في أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، واكبر دليل على ذلك اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها.

واضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان الدولة المصرية تعد من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو