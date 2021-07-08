وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان : تمكين المرأة اقتصاديا أولوية وطنية

★ ★ ★ ★ ★

قال النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمكين المراة اقتصاديا، يؤكد على إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها.

واشار مهني، خلال البيان الصادر لها، إلى ان مشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم في رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، حيث انه عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا في المحافظات، لافتا إلى ان التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة في مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، واكبر دليل على ذلك اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها.

واضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان الدولة المصرية تعد من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص.