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برلمانية: مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة خطوة لتحقيق التنمية المستدامة

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برلمانية: مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة خطوة لتحقيق التنمية المستدامة برلمانية: مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة خطوة لتحقيق التنمية المستدامة

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قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب،أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح ، فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، يؤكد دعمه للمرأة المصرية على أرض الواقع.

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها،إلى ان منظمة التعاون الإسلامى للمرأة تعتبر هي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية، لافتة إلى ان المؤتمر يعتبر خطوة هامه في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في دولنا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد وهو يحرص دائما على أتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية لصالح المرأة، وحزمة من السياسات المختلفة، وأكبر دليل على ذلك تمكينها في كافة مناصب الدولة السياسية.

المصرى اليوم

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