افتتاح اول مزرعة لإنتاج عسل «السدر» على 9 أفدنة بأبورديس في جنوب سيناء (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،، بافتتاح أول مزرعة عسل سدر بوادي أبورديس بتكلفة 4 مليون جنيه، على مساحة ٩ أفدنة ومنحل مكون عدد 400 خلية نحل، و900 شجرة سدر وحوض تخزين مياه استراتيجي سعة 300 متر مكعب، بئر مياه طاقة 30 متر مكعب/ ساعة.

ويعد عسل السدر من أغلى أنواع العسل في الأسواق ويكتسب شهرة واسعة في مصر والشرق الأوسط واقبالا على شرائه لأهميته الطيبة في علاج الكثير من الأمراض .

وأكد أحد مسؤولو المزرعة، أن عسل السدر أحادي اللون مصنوع فقط من رحيق أشجار السدر الموجودة بالمزرعة، ويعد من أغلى أنواع العسل التي تباع في العالم، ويتكون من أنواع سكر عديدة، وهي الفركتوز، والسكروز، والجلوكوز، والمالتوز، ومجموعة كبيرة من السكريات قصيرة السلاسل.

ومن أهم فوائد عسل السدر علاج الإمساك المزمن، والوقاية من الشيخوخة، ومشكلات المعدة المختلفة ومضاد للميكروبات والالتهابات الفطرية وتحسين نظام المناعة ويساعد في التخفيف من الام التهاب المفاصل، وتعزيز صحة الدماغ والقلب.