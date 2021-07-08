أخبار عاجلة

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

افتتاح اول مزرعة لإنتاج عسل «السدر» على 9 أفدنة بأبورديس في جنوب سيناء (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،، بافتتاح أول مزرعة عسل سدر بوادي أبورديس بتكلفة 4 مليون جنيه، على مساحة ٩ أفدنة ومنحل مكون عدد 400 خلية نحل، و900 شجرة سدر وحوض تخزين مياه استراتيجي سعة 300 متر مكعب، بئر مياه طاقة 30 متر مكعب/ ساعة.

ويعد عسل السدر من أغلى أنواع العسل في الأسواق ويكتسب شهرة واسعة في والشرق الأوسط واقبالا على شرائه لأهميته الطيبة في علاج الكثير من الأمراض .

وأكد أحد مسؤولو المزرعة، أن عسل السدر أحادي اللون مصنوع فقط من رحيق أشجار السدر الموجودة بالمزرعة، ويعد من أغلى أنواع العسل التي تباع في العالم، ويتكون من أنواع سكر عديدة، وهي الفركتوز، والسكروز، والجلوكوز، والمالتوز، ومجموعة كبيرة من السكريات قصيرة السلاسل.

ومن أهم فوائد عسل السدر علاج الإمساك المزمن، والوقاية من الشيخوخة، ومشكلات المعدة المختلفة ومضاد للميكروبات والالتهابات الفطرية وتحسين نظام المناعة ويساعد في التخفيف من الام التهاب المفاصل، وتعزيز صحة الدماغ والقلب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو