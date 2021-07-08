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وزيرة الصحة تصل دولة جنوب السودان لدعم سبل التعاون بين البلدين

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وزيرة الصحة تصل دولة جنوب السودان لدعم سبل التعاون بين البلدين وزيرة الصحة تصل دولة جنوب السودان لدعم سبل التعاون بين البلدين

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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إلى دولة جنوب السودان، في إطار زيارتها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة والوفد المرافق لها بمطار جوبا، كل من وزيرة الصحة بجنوب السودان، والسفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري لدى جوبا السيد أحمد البكري.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارتها بمستشفى جوبا التعليمي، حيث ستتفقد القافلة الطبية المصرية والتي انطلقت من القاهرة بصحبة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الإثنين الماضي، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات للأشقاء في دولة جنوب السودان، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتفقد أيضًا العيادة المصرية في مدينة جوبا.

وتابع «مجاهد» أنه من المقرر أيضًا أن تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها بدولة جنوب السودان جلسة مباحثات ثنائية لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ محمد صبحي معاون وزيرة الصحة والسكان، في إطار تبادل الزيارات بين وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

المصرى اليوم

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