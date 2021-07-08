إزالة الإشغالات وتنظيف مقارات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

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تابع رؤساء المدن في محافظة القليوبية إستعدادات المدارس النهائية لامتحانات الثانوية العامة ومدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ففى في شبين القناطرعقد خالد العرفى رئيس المركز والمدينة إجتماعا حضره علا حسنى ،و ناصر عبداللطيف نائبى رئيس المدينة والدكتورة وفاء طنطاوى مديرة الإدارة التعليمية للتنسيق ومتابعة جاهزية لجان إمتحانات الثانوية العامة بالمدارس بالمركز والمدينة.

وناقش الإجراءات التي اتخذت لجاهزية مقار الإمتحانات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووجه رئيس المدينة إلى استمرار التنسيق والمتابعة لجاهزية جميع المقار اللجان وجاهزيتها بجميع المرافق ورفع وازالة أي اشغالات ونظافة المقارات بالداخل والخارج حرصا على سلامة الطلاب والتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومركز شرطة شبين القناطر والادارة الصحية كما وجه بتنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية باعمال الرش والتطهير المكثف باللجان.

وتابعت المهندسة امل فوزى رئيس مدينة قها يرافقها الدكتورة امنية فاروق مدير الادارة التعليمية تفقد المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية واكدت رئيس مدينة قها على استمرار رش وتعقيم اللجان قبل وبعد عقد الامتحان حرصا على الطلاب وسلامتهم.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم توفيرالحماية اللازمة وتأمين اللجان بالإضافة إلى توفير طبيب داخل كل لجنة واكد أنه تم تجهيز 135 لجنة منها لجنة لمدارس STEM ولجنة للمكفوفين، وذلك لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للسادة المراقبين متوفر بها كافة وسائل الإعاشة كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين بالأثاث اللائق وسبل الإعاشة المناسبة.