أخبار عاجلة

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «جامعة الأقصر» يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالكليات بمدينة طيبة

Print
رئيس «جامعة الأقصر» يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالكليات بمدينة طيبة رئيس «جامعة الأقصر» يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالكليات بمدينة طيبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية لتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، ومتابعة نسب الانجاز.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال تجهيز كلية الطب والمعامل والمكاتب الادارية وتركيب المكيفات، مشددا على مضاعفة العمل لافتتاح الكلية في الموعد المحدد لها.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، موجها بتزويد العمالة مع توفير كل الدعم المادي للاسراع من وتيرة العمل، وافتتاح الكليتين في الموعد المحدد لهما.

كما حرص الدكتور محمد محجوب، على تفقد أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية بكلية السياحة والفنادق، مشيدا بالتقدم السريع في نسب تجهيز المراكز والتي ستكون نواة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية طبقا للمواصفات العالمية.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولا بأول، للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل

وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل