رئيس «جامعة الأقصر» يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالكليات بمدينة طيبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية لتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، ومتابعة نسب الانجاز.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال تجهيز كلية الطب والمعامل والمكاتب الادارية وتركيب المكيفات، مشددا على مضاعفة العمل لافتتاح الكلية في الموعد المحدد لها.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، موجها بتزويد العمالة مع توفير كل الدعم المادي للاسراع من وتيرة العمل، وافتتاح الكليتين في الموعد المحدد لهما.

كما حرص الدكتور محمد محجوب، على تفقد أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية بكلية السياحة والفنادق، مشيدا بالتقدم السريع في نسب تجهيز المراكز والتي ستكون نواة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية طبقا للمواصفات العالمية.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولا بأول، للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.