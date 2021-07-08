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محافظ الوادي الجديد يطمأن على الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

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محافظ الوادي الجديد يطمأن على الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة محافظ الوادي الجديد يطمأن على الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الخميس، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

تابع المحافظ وصول أجهزة التكييف ومبردات المياه لكافة اللجان الامتحانية البالغ عددها ١٠ لجان على مستوى المحافظة، مؤكداََ على توفير كافة التيسيرات ووسائل الراحة للطلاب داخل وخارج اللجان.

كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم أثناء دخول وخروج الطلاب، وتوفير أجهزة الكشف الحراري وسيارات الإسعاف بمقر اللجان، وتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب القرى والمناطق النائية، وتفعيل غرف العمليات بكافة الإدارات لمتابعة الموقف لحظياََ والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث.

المصرى اليوم

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