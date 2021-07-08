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ارتفاع درجات الحرارة بالمنيا.. والهيئات الصحية ترفع حالات الاستعداد

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ارتفاع درجات الحرارة بالمنيا.. والهيئات الصحية ترفع حالات الاستعداد ارتفاع درجات الحرارة بالمنيا.. والهيئات الصحية ترفع حالات الاستعداد

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مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، إلى 40 درجة بمحافظة المنيا، والصغري 24 درجة، رفعت الهيئات الصحية بالمنيا، من استعداداتها، تحسبا لارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يعتبر فصل الصيف الذي بدأ في 21 يونيو، من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

المصرى اليوم

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