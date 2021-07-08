تظلم 6 آلاف طالب وطالبة من نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تلقي 6 آلاف تظلم من أولياء أمور، طلاب الشهادة الإعدادية، وفقا للإجراءات القانونية المعلنة، والتي تحدد لها قبول التظلمات، خلال الفترة من 28 يونيه، وحتي 13 يوليو الجاري.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم تلقي التظلمات من خلال 3 قطاعات، الوسط وبلغ عددها 3 آلاف تظلم، والجنوب وتجاوزت ال 1600 تظلم، والشمال وتجاوزت 1400 تظلم.

وأضاف «الرشيدي» أن عملية فحص التظلمات تخضع لإجراءات قانونية، تبدأ بالتقدم بالتظلم، ثم تعرف الطالب على ورقة الإجابة، وملاحظ التظلم، يعقبها إعادة تصحيح ورصد درجات مادة التظلم، ثم إعلان نتيجة التظلم.