أخبار عاجلة

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير المالية لسفير واشنطن: حريصون على توفير بيئة مشجعة للاستثمارات الأمريكية

Print
وزير المالية لسفير واشنطن: حريصون على توفير بيئة مشجعة للاستثمارات الأمريكية وزير المالية لسفير واشنطن: حريصون على توفير بيئة مشجعة للاستثمارات الأمريكية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه «حريصون على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطنى وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى ».

وأضاف الوزير خلال لقائه السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، الخميس، «أننا نعمل على تطوير وتحديث أنظمتنا الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد في جذب وتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى حرصه على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة في مصر، لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى حرصه أيضًا على التشاور مع مجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر لتصل إلى ١،٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدًا تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، موضحًا أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية، لحثها على استكشاف فرص الواعدة للاستثمار في مصر.

أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو