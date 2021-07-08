تعاملات الخميس.. أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 73.29 دولارًا للبرميل

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رويترز: عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس هبطت بنسبة 0.3%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات سوق الخام بعد إخفاق "أوبك+" في التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج.

وقال محللون لدى "إيه إن زد": إن عدم توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق جديد للإنتاج لدعم اقتصاد عالمي يتعافى من جائحة "كورونا"، يخلق حالة عدم يقين، بحسب وكالة "رويترز".

فيما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج الخام في الولايات المتحدة 210 آلاف برميل يوميًّا في 2021 إلى 11.10 مليون برميل يوميًّا، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن ينخفض بنحو 230 ألف برميل يوميًّا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر 0.2% إلى 73.29 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.3% عند 71.99 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.98 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.