رفعت مصرَ من قائمة المحظورين.. سلطنة عمان تعلق الدخول من 23 دولة

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اللجنة العليا: يُستثنى المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، وهيئة الطيران المدني، تمديد تعليق دخول السلطنة للقادمين من: (جمهورية السودان، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية سيراليون، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، المملكة المتحدة، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية بنجلاديش، جمهورية الفلبين، مملكة تايلاند، مملكة ماليزيا الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية).

وأضافت الجهات المعنية، إلى قائمة الدول المحظورة، القادمين من كل من: (جمهورية سنغافورة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية التونسية، دولة ليبيا، جمهورية الأرجنتين، جمهورية كولومبيا، وبروناي دار السلام)، والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة؛ وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر.

ويُستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

كما قررت اللجنة العليا وهيئة الطيران المدني، رفع جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التي يُحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.