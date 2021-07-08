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.. تقرير يكشف سر الـ3 حاويات في انفجار سفينة دبي

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بالفيديو.. تقرير يكشف سر الـ3 حاويات في انفجار سفينة دبي .. تقرير يكشف سر الـ3 حاويات في انفجار سفينة دبي
الانفجار وقع في واحدة من هذه الحاويات

بالفيديو.. تقرير يكشف سر الـ3 حاويات في انفجار سفينة دبي

قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: إنه لم تكن هناك مواد مشعة على متن السفينة التي اندلع بها حريق على أحد أرصفة ميناء جبل علي.

وحسب موقع "الحرة"، أضاف أن التقرير الأوليّ يشير إلى أن السفينة كان بها 130 حاوية، منها ثلاث تحوي مواد قابلة للاشتعال، ومن المعتقد أن الانفجار حدث في واحدة من هذه الحاويات الثلاث.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السفينة كانت تستعد للرسوّ على أحد أرصفة ميناء جبل علي بعيدًا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء؛ مشيرًا إلى أن الحريق لم يؤدِّ إلى حدوث إصابات أو وفيات.

وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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