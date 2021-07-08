بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتشكيل المتوقع وموعد اللقاء

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة قوية مساء اليوم أمام فريق المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل المباراة ساعيًا نحو الفوز باللقاء وتحقيق ثلاث نقاط جديدة تقربه من صدارة الدوري، حيث يحل ثانيًا برصيد 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله 5 مباريات مؤجلة.

فيما يأتي خصمه المقاولون العرب في المركز الـ14 وفي موسم سئ لأبناء عماد النحاس، برصيد 29 نقطة وفارق 4 نقاط فقط عن أقرب مركز الهبوط.

الأهلي يدخل المباراة ولديه 10 مستبعدين وهم علي لطفي ووليد سليمان ومحمود متولي للإصابة، كريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية، عمرو السولية لحصوله على راحة من قبل الجهاز الفني، فيما استبعد بيتسو موسيماني كلا من ناصر ماهر ومروان محسن وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير لوجهة نظر فنية.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

تنطلق صافرة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت، وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة، حيث تعد الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز الخميس 8-7-2021

من المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن اشرف - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر -حسين الشحات-محمد مجدي قفشة

الهجوم: محمد شريف