"راموس" يحط رحاله في دفاعات باريس سان جيرمان.. هذا سر "الرقم 4"

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يُعتبر ثالث المنضمين لكتيبة بوكيتينو في الميركاتو الحالي بعد فينالدوم وحكيمي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن ضم النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد السابق؛ لتدعيم خط دفاعه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر سان جيرمان بيانًا رسميًّا على موقعه؛ ليؤكد التعاقد مع راموس، وارتداء القميص رقم 4.

وكتب النادي الفرنسي: "رسميًّا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي رقم 4 في قميص باريس سان جرمان، وعبّر عن سعادته بإيجاد هذا الرقم".

وأردف راموس في تصريحات مع قناة النادي الرسمية، قائلًا: "هذا الرقم 4، أقدره كثيرًا بالخرافات؛ لأنني حصلت عليه منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي، ولاحقني، وجلب لي الحظ، والكثير من الانتصارات. الآن رقم 4 يعتبر جزءًا مني كشخص وحياتي المهنية".

وتابع راموس عن الرقم 4: "بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أتمكن من ارتداء هذا الرقم في مثل هذا الفريق الجميل باريس سان جرمان؛ لذا سيكون بالضرورة ارتداء رقمي هنا في باريس".

وكان راموس قد وصل إلى العاصمة الفرنسية، صباح أمس الأربعاء، برفقة عائلته، للخضوع للكشف الطبي في سان جرمان، وبعدها وقع العقد مع النادي الفرنسي.

واتفق راموس مع سان جرمان على توقيع عقد لمدة موسمين، بعد وصوله في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ووصول راموس إلى سان جرمان يُعتبر الصفقة الثالثة في الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع فينالدوم، وكذلك إعلان صفقة أشرف حكيمي، النجم المغربي الذي وصل إلى النادي الفرنسي، الثلاثاء لتدعيم مركز الظهير الأيمن.