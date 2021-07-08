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الإعلام الأمني في العراق: استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا

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الإعلام الأمني في العراق: استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا الإعلام الأمني في العراق: استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا
مجموعة خارجة عن القانون.. المسؤولة

الإعلام الأمني في العراق: استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ؛ مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات؛ فيما سقط صاروخ آخر في حي سكني؛ مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين.

وأضافت أن هذه الأعمال ستواجَه بقوة من قِبَل الأجهزة الأمنية، التي ستتابع مَن قام بهذه الأعمال التي تعرّض حياة المواطنين للخطر، وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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