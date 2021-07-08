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نجم : «لو الأهلي خد الدوري هحلق شعري زيرو على الهواء»

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نجم الزمالك: «لو الأهلي خد الدوري هحلق شعري زيرو على الهواء» نجم : «لو الأهلي خد الدوري هحلق شعري زيرو على الهواء»

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قال طارق السيد، نجم نادي السابق، إنه سيحلق شعره «زيرو» في حال نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، لافتا إلى أنه يرى أن الأبيض هو الأقرب للتتويج باللقب هذا العام.

وأوضح «السيد» في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك لم ينجح في الحصول على بطولات عديدة منذ آخر بطولة لأفريقيا، بسبب تغيير مجالس الإدارة، وتسريح اللاعبين، لافتا إلى أنه «في هذا التوقيت الأهلي عمل طفرة مع جوزيه في 4 سنين، اشترى لاعيبة الإسماعيلي كلها، ونجح في الحصول على البطولات».

ولفت طارق السيد إلى أنه «حصلنا على بطولات، ومن بعد 2005 فتتت المجالس الفريق، وحصلت على توقيع لاعبين ليسوا على مستوى فريق الزمالك نهائيا، لكن الدوري السنادي للزمالك».

وختم: «ولو الأهلي خد الدوري هحلق شعري زيرو على الهواء؛ لأن مش هينفع ألبس تيشرت الأهلي نهائي، لكن إن شاء الله الزمالك هياخد الدوري».

المصرى اليوم

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