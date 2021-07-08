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فرج عامر: من غير المعقول الانهيار المفاجئ لسموحة أمام الأهلي

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فرج عامر: من غير المعقول الانهيار المفاجئ لسموحة أمام الأهلي فرج عامر: من غير المعقول الانهيار المفاجئ لسموحة أمام الأهلي

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قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه حزين من نتيجة مباراتي فريقه أمام الإسماعيلي والأهلي، إلا أنه يجدد الثقة في أحمد سامي، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده ويقدم نتائج طيبة.

وأضاف عامر، في تصريحات تليفزيونية، أن مستحقات لاعبي الفريق موقوفة منذ خسارة مباراة الإسماعيلي، مؤكدًا أنه اجتمع مع اللاعبين، وأكد لهم أنهم فقدوا تركيزهم بعد آداء طيب طوال الفترة السابقة، بسبب التعالي على الكرة.

واستكمل تصريحاته أنه أكد للاعبيه بأنه من غير المعقول الوقوع في مثل هذه الأخطاء الساذجة والانهيار المفاجئ أمام الأهلي، وهو ما تقبله اللاعبين الذين اعترفوا بالأخطاء، خاصة وأنهم بذلوا مجهود كبير طوال الموسم، موضحًا أن التزام اللاعبين كان سر نجاحهم، إلا أنهم مؤخرًا فقدوا تركيزهم داخل الملعب.

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