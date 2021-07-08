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الصحة العالمية تشيد بجهود للوصول لإنتاج أول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

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الصحة العالمية تشيد بجهود مصر للوصول لإنتاج أول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصحة العالمية تشيد بجهود للوصول لإنتاج أول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

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أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود للوصول إلى إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد -19) والمعبأ في الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

وثمنت المنظمة خطة مصر لتطعيم 40 في المائة من المواطنين والمقيمين بنهاية هذا العام، والتي تتسق مع دعوة المنظمة للبلدان لتطعيم 40 %على الأقل في كل بلد بنهاية عام 2021، كما ثمنت المنظمة خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا، في ضوء تصريحات المصرية.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تتسق مع توصيات الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط ال67 لوزراء الصحة والذي عقد في أكتوبر الماضي وكانت ضمن توصياته تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات، واعتبر الإنتاج المحلي للقاحات ركيزة أساسية من ركائز هذا الهدف من أجل حماية الصحة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى توسيع قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لإنتاج لقاحات كوفيد-19 وتوسيع نطاق التصنيع من أجل السيطرة على الجائحة، وبالتالي، تعمل منظمة الصحة العالمية على تسهيل إنشاء مركز أو أكثر لنقل التكنولوجيا وتوفير التدريب المناسب للمصنعين المهتمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وطالبت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، بالإسراع من وتيرة إتاحة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في مصر ودول المنطقة، لافتة إلى أن المنظمة تعمل مع أجل دعم إتاحة الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية، وتوفره على المستوي القطري والإقليمي.

وأضافت إن التعاون بين مصر والصين نموذج ناجح للتعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف 8.3 المعني بإتاحة الأدوية واللقاحات المضمونة الجودة والفعالة والميسورة التكلفة لتحقيق التغطية الشاملة وتسريع إنهاء الجائحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد منحت لقاح سينوفاك، المنتج في الصين، موافقة الاستخدام الطارئ في الأول من يونيو الماضي، ويمثل تصريح الاستخدام الطارئ ضمانا للبلدان والممولين والوكالات والمجتمعات أن اللقاح يمتثل إلى المعايير الدولية للسالمة والفعالية والتصنيع.

جدير بالذكر أن المنظمة تمنح اللقاح رخصة الاستخدام الطارئ تبعا لمكان تصنيعه حيث تقوم بتقييم كل مكان جديد لتصنيع نفس اللقاح مرة أخرى لضمان استيفائه لكل قواعد السلامة والألمان وجودة التصنيع.

وقد عملت منظمة الصحة العالمية في مصر منذ البداية مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية وكذلك شركة فاكسيرا وجميع الشركاء الأساسيين لتوفير الدعم التقني لتصنيع اللقاحات محليا.

المصرى اليوم

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