حكومة دبي: لا إصابات حتى الآن في حريق ميناء جبل علي

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أعلنت حكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في المدينة تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على بدبي.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة عبر موقع المدونات المصغرة «تويتر» مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتي الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل على.

وأكد أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة، تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل على، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.