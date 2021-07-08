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حملة موسعة لإزالة الإشغالات من شوراع مدينة سيدي سالم

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تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم حملة موسعة لازالة الإشغالات بشوارع المدينة تيسيراً لحركة المرور بالشارع وكذلك رفع الفروشات والباعه الجائلين بشوارع المدينة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين ورفع الإعلانات الغير مرخصة والمنتهية ترخيصها بشوارع المدينة.

و أكد هيكل على استمرار الحملات لازالة الإشغالات بشوارع سيدى سالم، ورفع كافة الإشغالات والتلتورات المخالفة تيسيراً لحركة المرور بالشارع وكذلك رفع الاعلانات الغير مرخصة والمنتهية ترخيصها بشوارع المدينة.

جاء ذلك بحضور محمد محمد حسانين، نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والازالات، ومحمد ابراهيم أبوشعيشع مدير قسم الاشغالات بالوحدة.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة تكثيف حملات ازالة التعديات على الطريق العام والاشغالات لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، مؤكدا انه لا تهاون في تطبيق القانون على أي مخالف مهما كان نفوذه.

سيدي سالم
سيدي سالم
سيدي سالم

المصرى اليوم

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