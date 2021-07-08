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هداف الشرقية للدخان: أهدي تأهل فريقي للممتاز إلى «زوجتي» ()

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هداف الشرقية للدخان: أهدي تأهل فريقي للممتاز إلى «زوجتي» (فيديو) هداف الشرقية للدخان: أهدي تأهل فريقي للممتاز إلى «زوجتي» ()

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قال محمد حسن، لاعب فريق الشرقية للدخان، إنه يهدي إنجاز التأهل مع فريقه إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد، إلى زوجته التي دعمته حتى عاد من جديد إلى الملاعب بعد إصابة كادت أن تنهي مسيرته.

وأضاف حسن، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة نادي الشرقية للدخان دعمته أيضًا حتى وقف على قدميه من جديد، ومنحه فرصة المشاركة في ظل فترات لم تحالفه فيها التوفيق.

وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل بأنه سيكون أحد هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية، لذلك سيسعى جاهدًا من أجل أن يكون أحد هدافي الدوري الممتاز، الموسم الجديد، بعد التأهل، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله في مرمى فريق بترول أسيوط، هو الأكثر تأثيرًا والأفضل بالنسبة له في مشوار فريقه نحو التأهل.

واختتم تصريحاته، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب ، مثله الأعلى في الدوري الممتاز، بينما على المستوى العالمي، هو كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس الإيطالي.

المصرى اليوم

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