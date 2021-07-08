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: أشرف بن شرقي يقترب من تجديد عقده

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الزمالك: أشرف بن شرقي يقترب من تجديد عقده : أشرف بن شرقي يقترب من تجديد عقده

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أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب بذلت جهداً كبيراً منذ قدومها وتكليفها بإدارة القلعة البيضاء في مختلف الملفات سواءً في حل الأزمة المالية التي يعيشها النادي أو ملفات تجديد تعاقد اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين الذين أشرفوا على تدريب الفريق.

وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية، إن اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز بدأت في حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق ، واللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب نجحت في تقليص الغرامة من مليون وسبعمائة ألف يورو إلى 450 ألف يورو.

واختتم جبريل: «المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق ووكيله كريم البولق بشأن تجديد تعاقد اللاعب وصلت إلى مرحلة متقدمة، وهناك ترحيب من اللاعب بالإستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء، حيث تسعى اللجنة للمحافظة على القوام الأساسي لفريق كرة القدم والألعاب الأخرى».

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