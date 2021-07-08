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رباعي يواصل التدريبات في معسكر الأولمبي

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رباعي الزمالك يواصل التدريبات في معسكر المنتخب الأولمبي رباعي يواصل التدريبات في معسكر الأولمبي

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انتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي محمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام في معسكر الأوليمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وتقام أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

كان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب قد أعلن عن ضم رباعي الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في الأولمبياد.

جدير بالذكر أن قرعة الأولمبياد أسفرت عن تواجد منتخب في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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