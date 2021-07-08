حارس الشرقية للدخان: المنافسة في «الممتاز» صعبة.. والدرجة الثانية مليئة بالنجوم

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قال إسلام أنور، حارس مرمى فريق الشرقية للدخان، إن إدارة ناديه لم تدخر جهدًا من أجل تحقيق إنجاز التأهل إلى بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، بعد حلم طال انتظاره سنوات طويلة

وأضاف أنور، في تصريحات تليفزيونية، أن المنافسة في الدوري الممتاز، ليست سهلة على الإطلاق، لذلك لا بد من الاستعداد لها بشكل قوي، من أجل البقاء في الدوري الممتاز، وعدم الهبوط مجددًا.

واستكمل تصريحاته، أن إدارة النادي، وضعت خطة جيدة للاستمرار في الدوري الممتاز، خاصة وأن هدفها البقاء وليس الهبوط مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المنافسة في دوري الدرجة الثانية، قوية للغاية، بدليل أنها انتهت في الجولة الأخيرة.

واختتم حارس الشرقية للدخان، أن عماد متعب، كان المهاجم الأصعب الذي واجهه طوال مسيرته الكروية، عندما كان حارسًا لمرمى دمنهور، موضحًا أن دوري الدرجة الثانية، مليئة بالنجوم الذين يستحقون اللعب للدوري الممتاز، مثل حمدي فتحي الذي لعب لدمنهور، مضيفًا «محمد الشناوي الحارس الأفضل بالدوري الممتاز».