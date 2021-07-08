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الجامعة العربية: والسودان لا تناقشان الخيار العسكري الآن

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الجامعة العربية: مصر والسودان لا تناقشان الخيار العسكري الآن الجامعة العربية: والسودان لا تناقشان الخيار العسكري الآن

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قالت جامعة الدول العربية، الأربعاء، إن استمرار الوضع في سد النهضة دون حل واضح «سيؤثر على أمن المنطقة ككل».

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن والسودان لا تناقشان خيار عسكري الآن، بحسب قناة الشرق .

وأضاف زكي أن «الجامعة تتابع كل ما يكتب حيال الخيار العسكري، والكلام موجود في الأذهان، والحديث يقفز لتحديد الزمان، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي دولتين توضعان في هذا المأزق، وتشعران بأن لا خروج منه على الصعيد السياسي ستبحثان عن الحلول».

وتابع: «كما أن استمرار التعنت الإثيوبي سيعقد الموقف، لا سيما في حال افتقدنا التفهم الدولي، خاصة في ما يتعلق بالعودة للمفاوضات بإطار زمني يفضي إلى اتفاق ملزم».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة غدا الخميس، بطلب مصري سوداني، بحث أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

المصرى اليوم

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