مزايا امتحانات الكتاب المفتوح في الثانوية العامة

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في امتحانات الكتاب المفتوح يُسمح للطلاب بإحضار كتبهم المدرسية أو ملاحظاتهم أو مواد مرجعية أخرى إلى قاعة الامتحانات.

ينتشر نظام الكتاب المفتوح في الامتحانات في كثير من المدارس والجامعات حول العالم، لا سيما مع تقدم التكنولوجيا وسبل البحث عن المعلومات على الإنترنت.

خصائص امتحانات الكتاب المفتوح

تعد امتحانات الكتاب المفتوح كأحد أنماط الاختبارات التي تهدف إلى قياس مستوى استيعاب الطالب للمناهج الدراسية، ومدى قدرته على البحث عن المعلومة بسرعة وإيجادها، وهو تحت ضغط الامتحان، وتتحرك أسئلة هذا النمط من الامتحانات إلى مستويات أعلى في تصنيف لأهداف التعليمية، فهي تستهدف قياس وتحديد قدرة الطالب على التحليل والتقويم وتركيب المعرفة متجاوزةً حد الوقوف بالقياس عند مستوى التذكر.

نظام الكتاب المفتوح

مزايا امتحانات الكتاب المفتوح

يوفر امتحانات الكتاب المفتوح فرصة جيدة للطلاب لاكتساب المعرفة أثناء عملية المذاكرة أو التحضير لجمع المواد التعليمية المناسبة بدلاً من مجرد تذكرها أو إعادة كتابتها مرارا وتكرارا.

يعزز مهارات استرجاع المعلومات والبيانات للطلاب من خلال إيجاد طرق فعالة وسريعة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من الكتب ومختلف المصادر.

اصطحاب الطالب للكتب والمراجع ومصادر المعلومات يبعث على الطمأنينة وإن لم يستخدمها في الإجابة عن الأسئلة، فيساعد في التخفيف من القلق والتوتر في الامتحانات.

كما انه يعزز مهارات الفهم والتلخيص لدى الطلاب.

ويذكر ان وزارة التربية والتعليم طالبت جميع الطلاب بالالتزام بالتعليمات المذكورة أثناء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتي تبدأ يوم ١٠ يوليو الحالي:

ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامته فنيًّا، وعدم العبث به ويتم سحب التابلت في حالة وجود أي تطبيقات أو لوجوده خارج المنظومة المؤمنة.

ظلل إجابتك بالقلم الرصاص في البابل شيت، وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبدالها وقت الامتحان.

يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخرًا يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.

يمكن الدخول بالكتاب المدرسي المطبوع أو نسخة مطابقة مطبوعة مدون عليها ملاحظات الطالب.

غير مسموح باصطحاب الكتب الخارجية وقصة الأيام وكتاب القواعد النحوية، وستعلن نتيجة الامتحانات بعد ١٠ أيام من الامتحان الأخير.

وقد نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لجميع المديريات التعليمية بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة القادم على حسابة الرسمي على فيسبوك.

وقال الوزير عبر الحساب: «أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم «واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو اضافتها، أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها».

وقد انتشر نظام امتحانات الكتاب المفتوح في كثير من المدارس الثانوية والجامعات حول العالم، لا سيما مع تقدم التكنولوجيا وسبل البحث عن المعلومات على الإنترنت.