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طارق السيد: «وليد سليمان رحب باللعب للزمالك.. وبركات زملكاوي»

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طارق السيد: «وليد سليمان رحب باللعب للزمالك.. وبركات زملكاوي» طارق السيد: «وليد سليمان رحب باللعب للزمالك.. وبركات زملكاوي»

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اكد طارق السيد، نجم نادي ، السابق، أن وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحب باللعب لنادي الزمالك.

وقال طارق السيد، في تصريحات تلفزيونية :«وليد سليمان، نجم الأهلي الحالي، والذي يؤكد دائمًا على ترحيبه بالتجديد للقلعة الحمراء على بياض، رحب باللعب لنادي الزمالك، وذلك عندما كان يلعب في صفوف بتروجت وبعد انتقاله لانبي أيضًا».

وأضاف :«وليد سليمان، من نفس محافظتي وهى المنيا، وتحدثت معه بشأن اللعب للزمالك، ورحب اللاعب».

وأشار :«بعض اللاعبين الذين لعبوا للأهلي في جيلنا كانوا زملكاوية، على رأسهم محمد بركات، حيث كان يتحدث معنا في معسكرات خلال وجوده بالإسماعيلي عن انتمائه للزمالك».

المصرى اليوم

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