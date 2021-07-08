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طارق السيد: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز.. ولن أكون سعيدًا لو فاز بالبطولة

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طارق السيد: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز.. ولن أكون سعيدًا لو فاز بالبطولة طارق السيد: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز.. ولن أكون سعيدًا لو فاز بالبطولة

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أكد طارق السيد، نجم نادي السابق، أنه لن يشجع النادي الأهلي في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال طارق السيد، في تصريحات تلفزيونية :«مش هشجع النادي الأهلي أمام كايزر تشيفز، أنا لا أشجع سوى نادي الزمالك»، مضيفًا :«سوف أشاهد المباراة، ولكن لن أشجع الفريق الأحمر».

وأضاف :«لن أكون سعيدًا لو فاز الأهلي بالبطولة، لأني أتمنى فارق البطولات الافريقية بين الفريق الأحمر والزمالك يقل».

المصرى اليوم

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