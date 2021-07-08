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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي لطفي وعودته للتدربيات الجماعية

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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي لطفي وعودته للتدربيات الجماعية الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي لطفي وعودته للتدربيات الجماعية

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الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق. وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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