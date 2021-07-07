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وائل جمعة: وقعت لنادي قبل الانضمام للأهلي

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وائل جمعة: وقعت لنادي الزمالك قبل الانضمام للأهلي وائل جمعة: وقعت لنادي قبل الانضمام للأهلي

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قال وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب السابق، إنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه للزمالك قبل أن ينتقل للنادي الأحمر.

وأضاف جمعة في تصريحات تليفزيونية: «قمت بالتوقيع على استمارة الانتقال للزمالك حينما كانت لاعبًا في المحلة ولكن حينما تحدث الأهلي معي فضلت اللعب ضمن صفوفه».

وأكمل: «لم أفكر في أي شيء حينما طلبني الأهلي ووافقت على الفور وتراجعت عن الانتقال للزمالك».

وأتم تصريحاته: «فترة اللعب لغزل المحلة هامة جدًّا في حياتي فهو نادٍ كبير وجماهيري وهيأني بالطبع للعب في صفوف الأهلي».

المصرى اليوم

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