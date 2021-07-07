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بيراميدز يبحث عدم تجديد اعارة «دعدور» للمصري

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بيراميدز يبحث عدم تجديد اعارة «دعدور» للمصري بيراميدز يبحث عدم تجديد اعارة «دعدور» للمصري

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يبحث مسؤولو نادي بيراميدز عدم تجديد إعارة الحارس أحمد دعدور، للنادي المصري خلال الموسم المقبل، في ظل معاناة بيراميدز من النقص العددي في مركز حراسة المرمى، بعد تعرض أحمد الشناوي حارس الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسيحسم مسؤولو بيراميدز موقفهم من تمديد إعارة دعدور على ضوء التقرير الفني الذي سيرفعه إليهم الجهاز الفني للفريق وتوضيح مدى حاجتهم لدعدور، في ظل الرغبة في عدم التعاقد مع حارس جديد.

وأبدى مسؤولو النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، رغبتهم في تمديد إعارة أحمد دعدور، لموسم جديد، وفقًا لطلب على ماهر، المدير الفني للفريق.

المصرى اليوم

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