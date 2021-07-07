أخبار عاجلة

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد -
جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس -
الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد -
مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني -
إقامة 30 مجمع للخدمات ضمن مبادرة «حياة كريمة» في أسوان -
تأكيد وفاة شخصين في مستشفى الجاردنز الليلة -
الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني -
"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة -
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبد الله جمعة يرفض الصفقة التبادلية

Print
عبد الله جمعة يرفض الصفقة التبادلية عبد الله جمعة يرفض الصفقة التبادلية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، الدخول في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن عبدالله جمعة، غاضب من موقف مسؤولي الزمالك بسبب عدم الجلوس معه لتمديد عقده مثلما يتم مع باقي اللاعبين.

وطلب اللاعب من مسؤولي القلعة البيضاء الرحيل بشكل نهائي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون الدخول في صفقة تبادلية.

يذكر أن عبدالله جمعة، ينتهي عقده مع الزمالك، في نهاية الموسم المقبل، وتلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الماضية، على رأسها من نادي بيراميدز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك