عبد الله جمعة يرفض الصفقة التبادلية

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رفض عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدخول في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن عبدالله جمعة، غاضب من موقف مسؤولي الزمالك بسبب عدم الجلوس معه لتمديد عقده مثلما يتم مع باقي اللاعبين.

وطلب اللاعب من مسؤولي القلعة البيضاء الرحيل بشكل نهائي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون الدخول في صفقة تبادلية.

يذكر أن عبدالله جمعة، ينتهي عقده مع الزمالك، في نهاية الموسم المقبل، وتلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الماضية، على رأسها من نادي بيراميدز.