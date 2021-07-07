مدرب بيراميدز يعقد جلسة مع الحارس الصاعد استعدادًا لمواجهة الإنتاج

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حرص اليوناني، تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، على الاجتماع بالحارس الصاعد، عبدالرحمن أيمن، من أجل منحه بعض التعليمات، وتجهيزه نفسيًّا تحسبًا للدفع به في أي وقت أمام الإنتاج الحربي.

يحل نادي بيراميدز ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء الخميس على استاد الإنتاج الحربي بالسلام في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

ويعاني بيراميدز من نقص في مركز حراسة المرمى، بعد تعرض الحارس أحمد الشناوي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، سيبعده عن الفريق طوال الفترة المقبلة.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على ملعب السلام. وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبًا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي- عبدالرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- طارق طه- أحمد فتحي- محمد حمدي- عبدالله بكري- علي جبر، خط الوسط: عبدالله السعيد- إيريك تراوري- أحمد توفيق- أحمد الشيخ- إبراهيم حسن- محمود صابر- محمود حمادة- عمر جابر- إسلام عيسى- رمضان صبحي، خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس.

ويفتقد نادي بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي جهود الثنائي إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف، والحارس أحمد الشناوي بسبب الإصابة.