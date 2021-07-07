انهيار جبل بالمخواة .. نجاة قائد مجنزرة بأعجوبة ومطالبات بحماية الأهالي

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"العمري" لـ"سبق": أخشى أن تقع كارثة قبل تحرك الجهات بدرء الخطر

نجا قائد حفارة مجنزرة من الموت نتيجة سقوط جبل على آليته وهو بداخلها والتي كان يعمل بها على محاولة إبعاد الخطر وتحييده عن المنازل المجاورة وذلك بعد سقوطها على منازلهم العام الماضي.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد أحمد العمري لـ "سبق": سقط الجبل على منزلي في الربع الأخير من العام الماضي وألحق به أضرارًا عدة، وقد حضر الدفاع المدني في حينها ودون تقريره، وعليه وجّه محافظ محافظة المخواة بحماية منزلي من الانهيار.

وأضاف: عندما لم أجد تحركًا جادًا تقدمت لأمين منطقة الباحة الذي وجّه بلدية المخواة، الذين وعدوا بفتح الطريق بعرض ١٢ مترًا كما هو في الصك وفتح الممر العلوي للبلدية ومع ذلك لم يُنفذ شيء حتى الآن.

وأكمل: أنا منتدب رسميًا للحج في إحدى الجهات الحكومية وفوجئت بخبر السقوط الأخير والذي تضرر منه منزلي حتمًا وأخشى أن تقع كارثة في أسرتي لا سمح الله قبل تحرك الجهات بدرء الخطر عن منزلي.



وقال العمري: "أناشد أصحاب القرار بالتوجيه بتنفيذ توجيه المحافظ والأمين فمنزلي بصك شرعي ورخصة بناء نظامية والموقع المجاور الخطِر يتبع للبلدية".