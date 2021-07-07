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متحدث البترول: طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدة مناطق

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متحدث البترول: طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدة مناطق متحدث البترول: طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدة مناطق

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تحدث المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع البترول، مؤكدًا أن الدولة زادت من إنتاجها من الغاز الطبيعي وحقننا الاكتفاء الذاتي، وعادت للتصدير.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن من أبرز وأهم إنجازات الدولة في قطاع البترول هو إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط برئاسة وزير البترول طارق الملا.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة طموحة لزيادة معامل التكرير، وفي انتظار افتتاح الرئيس عبدالفتاح لمعمل التكرير بمحافظة أسيوط.

وبشأن لجنة تسعير منتجات البترول، قال إن هدفها الأساسي هو مراجعة الأسعار في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم في يوليو المقبل لدراسة الأسعار والمتغيرات في سوق البترول العالمي.

وشدد عبدالعزيز، على أن اللجنة تهدف إلى توفير منتجات البنزين والسولار للمواطنين بسعر عادل.

وكشف عن أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدد من المناطق، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء من المنتجات البترولية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وعن مبادرة إحلال المركبات، أكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الشعب المصري لابد من أن ينعم بثرواته البترولية، مشيرًا إلى أن شركات قطاع البترول مسؤولة عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

المصرى اليوم

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