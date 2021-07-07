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رئيس قناة السويس: تنازلنا عن القضايا ضد «إيفرجيفن» لتسهيل مغادرتها ()

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رئيس قناة السويس: تنازلنا عن القضايا ضد «إيفرجيفن» لتسهيل مغادرتها (فيديو) رئيس قناة السويس: تنازلنا عن القضايا ضد «إيفرجيفن» لتسهيل مغادرتها ()

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن استمرار المفاوضات لمدة 3 أشهر في قضية سفينة إيفرجيفن ليست طويلة، مضيفا أن بعض القضايا تستمر سنوات دون تحقيق أي نجاح.

وأشار «ربيع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء إلى أن الرئيس وجه بعدم ضياع حقوق في قضية سفينة إيفرجيفن مع الحفاظ على الشركاء.

وأشاد رئيس قناة السويس بكلمة مالك الشركة المالك للسفينة خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قائلًا: «مالك الشركة شكر قناة السويس ومصر على المفاوضات وما تم فيها، كما أهدى شركة قناة السويس قاطر جديدة بقيمة 5 ملايين دولار»، مشيرًا إلى أن «الشركة المالكة كان لديهم محامي واحد فقط وكان لديهم حرص على إنهاء الأزمة، مضيفا أن السفينة حاليا غادرت بورسعيد».

وشدد على أن مصر حصلت على جميع حقوقها فيما يتعلق بأزمة السفينة الجانحة، قائلًا: «اللي كنا محددينه خدناه بنسبة 100%»، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي بنجاح المفاوضات قبل التوقيع الأحد الماضي.

وأوضح «ربيع» أنه تم التنازل عن كل القضايا بشأن السفينة الجانحة للتسهيل لمغادرتها، مشيرًا إلى أن شركة قناة السويس تعمل حاليا على إنشاء جراجات للسفن في قناة السويس لمواجهة أي أعطال للسفن، مؤكدًا أن حركة النقل والملاحة تحسنت منذ يناير 2021، وأن 9763 سفينة عبرت قناة السويس خلال 6 أشهر محققة بذلك 3 مليارات دولار.

المصرى اليوم

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