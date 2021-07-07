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هايتي تعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين لتعقب قتلة الرئيس

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هايتي تعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين لتعقب قتلة الرئيس هايتي تعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين لتعقب قتلة الرئيس

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أعلنت السلطات في هايتي حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين، للمساعدة في تعقب من يقف وراء عملية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

جاء هذا في إصدار استثنائي للجريدة الرسمية نشر اليوم الأربعاء، بحسب وكالة «رويترز»، وذكرت الجريدة أن معلومات أولية تظهر أن عملية الاغتيال نفذتها مجموعة مسلحة أجنبية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن «مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف أن «هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة».

كان الرئيس جوفينيل مويس قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنري رئيسًا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.

المصرى اليوم

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