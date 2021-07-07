محمود البنا حكماً لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

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قررت لجنة الحكام تعيين محمود البنا حكماً لمباراة الاهلى والمقاولون في الدوري المصري وتعيين سامى هلهل مساعد أول وهانى خيرى مساعد ثانى وعباس حسن حكم رابع و صبحي العمراوي حكم فيديو و إبراهيم محجوب حكم مساعد .

وتقام مباراة الاهلي والمقاولون الآن في بث مباشر في الثامن من شهر يوليو الجاري على استاد بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر اليوم لمواصلة الانتصارات لمزاحمة الزمالك على صدارة الدوري المصري على قناة اون سبورت .

ويتصدر نادي الزمالك الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة ، فيما يأتي الاهلى فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة ولكن من 21 مباراة فقط ، فمن ينتصر اليوم ؟ .