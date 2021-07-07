أخبار عاجلة

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد -
جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس -
الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد -
مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني -
إقامة 30 مجمع للخدمات ضمن مبادرة «حياة كريمة» في أسوان -
تأكيد وفاة شخصين في مستشفى الجاردنز الليلة -
الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني -
"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة -
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي يشترط الإفراج عن المستحقات بالفوز على بيراميدز

Print
الإسماعيلي يشترط الإفراج عن المستحقات بالفوز على بيراميدز الإسماعيلي يشترط الإفراج عن المستحقات بالفوز على بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اشترط الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تحقيق الفوز على بيراميدز، من أجل الإفراج عن المستحقات التي تم تجميدها بعد الخسارة من الاتحاد.

وخسر الإسماعيلي من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الدوري.

وسيلتقي الإسماعيلي، مع بيراميدز، يوم 2 من أغسطس المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي، المركز الحادي عشر في الدوري، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، عقب الخسارة من الاتحاد السكندري.

وأعلن قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة خالد القماش، موعد انتهاء المرحلة الأخيرة للاختبارات التي يجريها النادي لاختيار العناصر التي سيتم إضافتها إلى مختلف الفرق المختلفة بالنادي.

وأعلن قطاع الناشئين أن المرحلة قبل الأخيرة للتصفيات ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم الإعلان في نهاية الأسبوع عن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لخضوعهم للتصفية الأخيرة.

وحدد قطاع الناشئين بالنادي، الأسبوع المقبل، موعدًا للإعلان النهائي عن الأسماء التي ستنضم رسمياً لصفوف الفرق المختلفة بالنادي، بعد اجتياز كافة الاختبارات التي خضعوا لها تحت إشراف مدربي الفرق المختلفة بالنادي، والتي استمرت طوال الأسابيع الثلاثة المنقضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس

جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني