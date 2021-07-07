الإسماعيلي يشترط الإفراج عن المستحقات بالفوز على بيراميدز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اشترط الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تحقيق الفوز على بيراميدز، من أجل الإفراج عن المستحقات التي تم تجميدها بعد الخسارة من الاتحاد.

وخسر الإسماعيلي من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الدوري.

وسيلتقي الإسماعيلي، مع بيراميدز، يوم 2 من أغسطس المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي، المركز الحادي عشر في الدوري، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، عقب الخسارة من الاتحاد السكندري.

وأعلن قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة خالد القماش، موعد انتهاء المرحلة الأخيرة للاختبارات التي يجريها النادي لاختيار العناصر التي سيتم إضافتها إلى مختلف الفرق المختلفة بالنادي.

وأعلن قطاع الناشئين أن المرحلة قبل الأخيرة للتصفيات ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم الإعلان في نهاية الأسبوع عن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لخضوعهم للتصفية الأخيرة.

وحدد قطاع الناشئين بالنادي، الأسبوع المقبل، موعدًا للإعلان النهائي عن الأسماء التي ستنضم رسمياً لصفوف الفرق المختلفة بالنادي، بعد اجتياز كافة الاختبارات التي خضعوا لها تحت إشراف مدربي الفرق المختلفة بالنادي، والتي استمرت طوال الأسابيع الثلاثة المنقضية.