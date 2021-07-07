أمريكا تتوقع عقد جولة سابعة من المحادثات النووية مع إيران واشنطن

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- قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنها تتوقع عقد جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 «في الوقت المناسب»، لكنها لم توضح موعد حدوث ذلك.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي «بالطبع، ليس هناك شيء مؤكد في عالم الدبلوماسية، لكنني أعتقد أن لدينا كل التوقعات بأن جولة سابعة من المحادثات ستعقد في الوقت المناسب ويتطلع فريقنا إلى المشاركة في تلك الجولة التالية من المحادثات لدى بدئها».