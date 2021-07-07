أخبار عاجلة

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد -
جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس -
الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد -
مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني -
إقامة 30 مجمع للخدمات ضمن مبادرة «حياة كريمة» في أسوان -
تأكيد وفاة شخصين في مستشفى الجاردنز الليلة -
الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني -
"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة -
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم «السخنة»

Print
كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم «السخنة» كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم «السخنة»

لاقتراحات اماكن الخروج

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان كريم عفيفي، حيث تعاقد عفيفي على أحدث أفلامه بعنوان«السخنة» وهو اسم مؤقت، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد أنور، تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدي.

ويجري حاليًا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل انتهى عفيفي منذ اسبوعين من تصوير فيلم المحكمة بطولة فتحي عبدالوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبدالله، وآخرين.

فيما يتبقي لكريم ٣ ايام وينتهى من تصوير فيلم«تماسيح النيل»، ايضا من المقرر أن يبدأ كريم الأسبوع المقبل تصوير فيلم اخر جديد بعنوان زومبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس

جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني