كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم «السخنة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان كريم عفيفي، حيث تعاقد عفيفي على أحدث أفلامه بعنوان«السخنة» وهو اسم مؤقت، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد أنور، تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدي.

ويجري حاليًا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل انتهى عفيفي منذ اسبوعين من تصوير فيلم المحكمة بطولة فتحي عبدالوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبدالله، وآخرين.

فيما يتبقي لكريم ٣ ايام وينتهى من تصوير فيلم«تماسيح النيل»، ايضا من المقرر أن يبدأ كريم الأسبوع المقبل تصوير فيلم اخر جديد بعنوان زومبي.