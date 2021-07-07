لصرفهم منتجات بترولية بـ5 ملايين جنيه لشخص مزور.. عقوبات تأديبية لمسئولين بالبترول

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عاقبت المحكمة التأديبية العليا 4 من قيادات ومسئولي قطاع المبيعات بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول بعقوبات تأديبية في اتهامهم جميعًا لصرف منتجات بترولية لإحدي الهيئات دون تعاقد لشخص لا ينتمي للهيئة طالبة المواد البترولية بلغت قيمتها ٥ مليون و217 ألفا و956 جنيهًا مما تعذر تحصيل المبلغ.

وتضمّن الحكم مجازاة مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وخصمت أجر شهر من راتب مفتش مبيعات تسويق عملاء بذات المنطقة، فيما غرمت مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بغرامة تعادل مثل أجرها الوظيفي، ووجهت عقوبة اللوم للمحالة الرابعة مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بذات المنطقة، وبرأت المُحال الخامس ح.ا مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق مما نُسب اليه.

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال الأول الموافقة على توريد منتج زيوت من الشركة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول على ضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك وترتب عليه الصرف لشخص لا ينتمى للهيئة وتعذر الحصول على المبالغ، وتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من الصور الضوئية للتفويض المنسوب للشخص المزور التفويضات والمناحل صفة مفوض الهيئة.

ونُسب للثانى تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة حال كونه مفتش المبيعات المختص بذلك، واعدت بالصور الضوئية دون طلب الأصول في التفويضات مما أدي إلى عدم اكتشاف تزوير تلك التفويضات.