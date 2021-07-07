تعليمات هامة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من التعليمات العامة لجميع طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية والأدبية.

وطالبت الوزارة جميع الطلاب بالالتزام بالتعليمات المذكورة اثناء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتي تبدأ يوم ١٠ يوليو الحالي، والتي تتمثل في:

- يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.

- ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت في حالة وجود أي تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

- ظلل إجابتك بالقلم الرصاص في البابل شيت، وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

- يمكن الدخول بالكتاب المدرسي المطبوع أو نسخة مطابقة مطبوعة مدون عليها ملاحظات الطالب

- غير مسموح باصطحاب الكتب الخارجية وقصة الأيام وكتاب القواعد النحوية.

- وستعلن نتيجة الامتحانات بعد ١٠ أيام من الامتحان الأخير.